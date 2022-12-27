Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve eşi kazada yaralandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolda tırla çarpışan otomobildeki Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ve eşi Ayşen İşcan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolunun Çerkezköy gişelerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan idaresindeki 34 BAM 170 plakalı otomobil, seyir halindeyken İ.K. hakimiyetindeki 34 ZYF 77 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hakan İşcan kendisiyle aynı araçta bulunan eşi Ayşen İşcan ile yaralanırken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde ilk müdahalelerinin ardından Sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İşcan çifti, burada ilk tedavilerinin ardından Edirne 1’inci Sultan Murat Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.