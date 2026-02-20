Edirne Belediyesi İmar Müdürü ve meclis üyesinin de aralarında bulundu 11 kişi gözaltında

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, aralarında Edirne Belediyesi yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Edirne Belediye Başkanlığı İmar Müdürü D.A., Belediye Meclis Üyesi N.M., iş yeri sahipleri ve bir emlakçı gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.