Edirne'de 'Aktif Karbon Solüsyonu' ilacı üretildi

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi temin sorunu yaşanan Aktif Karbon Solüsyonu ilacını üretti.

Trakya Üniversitesi Hastanesi eczanesinde görevli 14 eczacı, kendi bünyelerinde kurdukları majistral laboratuvarlarında, zehirlenme vakalarında kullanılan ve hayati öneme sahip Aktif Karbon Solüsyonu ilacını majistral olarak üretmeyi başardı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Baş Eczacı Halil Yükseloğlu, “Bildiğimiz gibi dünyamızda yaşanmış olan uzun bir pandemi süreci vardı. İnsanlarımız da bu süreçte birçok ihtiyacına ulaşabilmekte büyük sıkıntılar yaşadılar. Bu sürecin sonunda ülkemizde de hayati öneme sahip olan Aktif Karbon içerikli, ilaç zehirlenme vakalarında kullanılan Aktif Karbon Solüsyonu ilacında bir takım temin problemleri yaşamıştık. İlimiz geneli hastanelerinde de yaşanan bu problemi hastanemiz eczacıları, kendi bünyelerinde majistral laboratuvarı kurarak, majistral olarak üretmeye başladı. Bu süreçte, hastanemize gelen hastalarımıza mağduriyet yaşatmadık. Çevre hastanelerinden de hastanemize gelen hastalarımızdan güzel geri dönüşler almak bizleri mesleki olarak gururlandırmıştır. Kurmuş olduğumuz bu majistral laboratuvarımızı geliştirmek, hazırlanan ilaç sayımızı ihtiyaçlarımıza göre artırmak ve Üniversitemizin en önemli misyonu olan ‘önce insan’ düşüncesine dört elle sarılarak insanlarımıza yardımcı olmak istiyoruz.” dedi.

“Bunun meyvelerini de toplamaya başladık”

Trakya Üniversitesinin eczane birimi olarak kurum menfaatlerini gözetmenin asli görevleri olduğunu ve bunu için de işleyiş olarak birçok yenilik yaptıklarını belirten Yükseloğlu “Tıbbi sarf malzemelerinin israf olmasının önüne geçecek birçok adımı geçtiğimiz yıllarda attık. Bunun meyvelerini de toplamaya başladık. Tüm istatistiksel veriler bize gösteriyor ki, ihtiyaçlara göre kurulan bir sistem, kalkınmanın en önemli adımıdır. Önemli olan kurumun ihtiyaçlarını doğru tespit edebilmektir. Bu istikamette, henüz hayata geçirmediğimiz farklı projelerimizi de sisteme kazandırmak için tüm çalışmalarımız devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Balkanların en güçlü ve en büyük sağlık üssü konumunda”

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Hastanesinin sağlık alanındaki öncü görevini büyük bir başarı ile sürdürdüğünü belirterek, “Hastanemiz eczanesinde hizmet veren personelimizi göstermiş oldukları gayret ve özverili çalışmalardan dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Bölgenin ve Balkanların en güçlü ve en büyük sağlık üssü konumunda olan Üniversite Hastanemiz, her geçen gün büyümeye ve tedavi kapasitesini artırmaya devam etmekte. Bu büyüme ve gelişime destek olan tüm öğretim üyelerimiz ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.