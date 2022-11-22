Edirne'de 'Aşık Veysel'i Anma Gecesi' düzenlendi

Türk Halk ozanlarının en büyük temsilcilerinden Aşık Veysel Şatırağlu, Edirne Trakya Üniversitesinde şiirleriyle ve müzik dinletisi ile anıldı.

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Emre Çam Müzik Ekibi Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi’nde “Aşık Veysel’i Anma Gecesi” etkinliğinde Türk halk ozanının şiirlerini ve türkülerini seslendirdi. Emre Çam Müzik Ekibi ve Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin seslendirdiği şiirler ve türküleri halk ozanı Aşık Veysel Şatıraoğlu’nun sevenlerini bir araya getirdi.

“Aşık Veysel’i minnetle yad ediyorum”

Aşık Veysel denilince akla dizelerinden çok Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun dizesi geldiğini ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Aşık Veysel’in türkülerinin büyük şairleri utandırdığı belirterek, “Şahittim, zifiri karanlıkta gelse şiirin hasını ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım. Aşık Veysel işte böyle şairleri utandıracak, o içten gelen ama yedi kat içten gelen bu toprağın sesini, rengini ve kokusunu bize anlatan mükemmel bir şahsiyettir. Bu güzel insan, bizi anlatan insanı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. İnşallah güzel bir gece olacak, buraya gelen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.