Edirne'de 'Kabe taşı' Ramazan ayında ziyaretçilerini ağırlıyor

Edirne’deki Eski Camii’de, Kabe’den bir parça olan Kabe taşı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Edirne’de 1414 yılında yapımı tamamlanan Tarihi Eski Camii’nin özelliklerinden birisi de, Kabe’den bir parça olan Kabe taşını duvarında bulundurması. Caminin inşası sırasında mihrap ile minber arasında kalan duvara konulan siyah renkli Kabe taşı, Kabe’de Yemen tarafını gösteriyor. Ramazan ayında Edirne’ye gelen vatandaşların ziyaret etmeden kentten ayrılmadığı Kabe taşı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Ziyaret etmeden kentten ayrılmıyorlar"

Trabzon’dan Edirne’deki Eski Camii’yi ziyarete gelen vatandaşlardan Zekiye Örnek, Kabe taşını görünce huzur hissettiğini belirterek, "Kabe’de tutamıyoruz ama burada az bir şey de olsa Kabe taşını görmek huzur veriyor. Mübarek Ramazan ayında camileri ziyaret edip namaz kılıyoruz. Bugün de Eski Camii’de namaz kılıp, Kabe taşını gördüm" dedi.

Edirne’ye ziyarete gelen Mustafa Örnek de, 8 senedir hac için yazıldığını ancak kuradan çıkmadığını belirterek, Eski Camii’deki Kabe taşını ziyaret edince huzur duyduklarını vurguladı.

İstanbul’dan Edirne’ye gelen vatandaşlardan Selim Yıldız, işlerini şehirde hallettikten sonra Eski Camii’de Kabe taşını ziyaret ettiklerini belirtti.

Eski Cami müezzini İsmail Şen, "Ülkemizin her tarafından Edirne’ye ziyaretçi geliyor. Ziyaretçilerimiz geldiği zaman hem Kabe taşını ziyaret ederler, hem namaz kılarlar" açıklamasında bulundu.

Edirne Eski Cami İmam Hatibi Salih Tatlı, "Umreye ve hacca gidemeyenler Kabe’nin bir köşesine ait bir taşın camimizde yer aldığını haber alır almaz buraya geliyorlar. Dualar edip hasreti camimizden gidermeye çalışıyorlar. Halkımız çok ilgi gösteriyor" ifadelerine yer verdi.