Edirne'de 'Kitap İyileştirir' sloganıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde, Edirne Adliyesinde ve kentteki bir alışveriş merkezinde ’Kitap İyileştirir’ sloganıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Edirne’de de "Ceza İnfaz Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" düzenlenen törenle başlatıldı. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, sivil toplum kuruluşları, Ceza İnfaz Kurumu personeli ve yakınlarının katılımıyla düzenlenen kitap bağış kampanyasında, hükümlü ve tutukluların okuması için çok sayıda kitap bağışlandı.

’Kitap İyileştirir’ sloganıyla tüm illerde eş zamanlı olarak cezai infaz kurumlarının kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldığını söyleyen Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, kampanyanın 15 Şubat 2023 tarihine kadar devam edeceğini aktardı.

Kitap bağışını artırabilmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla adliyedeki standın yanı sıra kentteki bir alışveriş merkezinde de bir stant açtıklarını belirten Başsavcı Çakmak, ihtiyaç halinde bunu çeşitlendirmeyi düşündüklerini ifade etti. İlk kitap bağışını Vali Kırbıyık ve Başsavcı Karabacak yaptı.

Vali Kırbıyık’tan 41 kitap bağışı

Trakya Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı Recep Duymaz’ın yazdığı Mehmet Akif Ersoy’un Edirne Yılları adlı kitabı getiren Vali Kırbıyık, kampanyaya 41 kitap bağışladı. Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Necati Görgülü, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal ve adliye çalışanları kampanyaya kitap bağışında bulundu.

Kampanya ile birlikte, kütüphane faaliyet ve hizmetlerine verilen önem ile hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirerek ufuklarının genişlemesine yardımcı olmak ve evrensel enformasyon ağına adapte olmalarını kolaylaştırmak amaçlanıyor.

Kitap bağış kampanyası 15 Şubat tarihine kadar devam edecek.