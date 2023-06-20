Edirne'de 'Kukla 22' operasyonunda adeta cephanelik çıktı

Edirne’de “Kukla 22” operasyonunda 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan silahlar ise adeta cephaneliği aratmadı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. ’Kukla 22’ adı verilen operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 38 tabanca, 8 bin 22 fişek, 41 şarjör, 33 tüfek, 1209 av tüfeği fişeği, 294 silah yapımında kullanan çeşitli aparat, 33 kesici alet, 4 gram uyuşturucu madde ve 25 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1’i Ordu’da olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.