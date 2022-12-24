Edirne'de 'Uluslararası Göçmenler Günü' renkli görüntülere sahne oldu

Edirne’de “18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü” dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sanatçıların ve göçmenlerin performansları renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, “18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü” birbirinden güzel konserlerle coşku içinde kutlandı. Düzenlenen etkinlikte katılımcılar, söylenen türküler ve öğrencilerin yöresel oyun havaları ile keyifli zaman geçirdi. Kuzey Makedonya Azerbaycan, Türkmenistan, Kosova ve diğer ülkelerden katılım sağlayan öğrenciler bir araya gelme fırsatı buldu. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında düzenlenen etkinlikte sahne alan müzisyenler, sanatçılar ve Edirne’de öğrenim gören yabancı öğrenciler sevilen şarkılarını söyleyerek dinleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinliğe, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

“Avrupa acziyet içerisinde”

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Türkiye’nin sebebi olmadığı bir göçün en büyük sorumluluğunu üstlenen ülkelerin başında geldiğini ifade ederek, “Bu çok önemli. Çünkü insanoğlunun 21’inci yüzyılda bir özeleştiri yapması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Avrupa’nın hemen yanı başında çok ciddi insanlık dramları yaşanıyor ama birçok Avrupa ülkesinin sorunu sadece 3-5 milyar Euro’ya da belli fonları aktararak çözebileceğini düşündüğü kadar acziyet içerisinde olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bu anlamda ben gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile gurur duyuyorum. Göç İdaremiz ile gurur duyuyoruz. Çünkü çok büyük bir organizasyonu alınlarının aklarıyla, büyük bir başarıyla bugüne kadar yürüttüler. Bundan sonra da aynı gayretle yürütmeye devam edecekler” dedi.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türkyılmaz da son 5 yıl içerisinde Trakya Üniversitesi’nde hiç kimsenin sınır dışı edilmediğine değinerek, Edirne İl Göç idaresine yabancı öğrencilere büyük bir fedakârlıkla her konuda yardımcı oldukları için teşekkür etti.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu ise “Dünya üzerinde birçok ülke, topluluk ve uluslararası kuruluşlar, insan hak ve hürriyetlerine vermiş oldukları önemi sayfalar dolusu beyannamelerle kanıtlama gereksinimi duyarken, biz bu şekilde bir gereksinim duymuyor, bilakis insan hak ve hürriyetlerine ecdadımızın kutsal ve tarihi bir emaneti olarak görüyor ve her daim yüreklerimizde taşıyoruz” ifadelerini kullandı.