Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sığırcılı köyü yakınlarında devriye görevi yaptıkları sırada yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri tespit etti. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.