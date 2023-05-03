Edirne'de 10 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu

Edirne’de polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada değeri 10 milyon Türk Lirası olduğu değerlendirilen elektronik sigara kiti ve sigara filtresi ele geçirildi. Operasyon havadan görüntülendi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) İstihbarat Şubesi ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri İstanbul Edirne otobanında şüpheli bir tırı takibe aldı. H.E. idaresindeki tır, havadan dron destekli olarak yapılan takip sonucu durdurularak arama polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan arama sonucu bin 800 adet farklı markalarda gümrük kaçağı elektronik sigara kiti, 864 bin adet OCB marka gümrük kaçağı sigara filtresi ele geçirildi. Ele geçirilen eşyaların gümrüklenmiş değerinin 10 milyon Türk lirası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü H.E. hakkında başlatılan adli işlem devam ediyor.