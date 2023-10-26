Edirne'de 100. yıla özel düzenlenen konserde Cumhuriyet coşkusu yaşandı

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "100. yılda 100 korist" isimli konser yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyet’in ilanının 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi Edirne’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Edirne Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "100. Yılda 100 Korist ile Cumhuriyet Konseri" izleyenlere Cumhuriyet coşkusunu yaşattı.

Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde 7’den 70’e Cumhuriyet’in 100’ncü yıl sevinci yaşandı. Konseri dinlemek isteyen vatandaşlar, erken saatlerden itibaren gelerek salonu doldurdu. Oturacak yer bulamayan vatandaşlar ise 100 yıllık bu Cumhuriyet heyecanını yaşamak için salondan ayrılmadı ve konseri ayakta izledi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği konserde müzik öğretmenleri, öğrenciler ve gönüllülerden oluşan koro, unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır kıyafetlerle sahneye çıkan koristler, çalıp söyledikleri türküler ve marşlarla katılımcılara bazen duygu dolu bazen ise eğlenceli anlar yaşattı. Bazı seyirciler duygularına hakim olamadı. 100. yıla özel şarkıların söylendiği geceye katılan müzikseverler de alkışlarıyla konsere eşlik etti. Konser sonu koroda yer alanlar ayakta alkışlandı.

Konser sonunda koro şefine çiçek takdim eden Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı. Cumhuriyet’i kazandıran Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle andıklarını söyleyen Zehin, koroda yer alan öğretmen ve öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Konseri dinlemeye gelen minik öğrenci Sarp Kaya, koristlerin şarkılarına eşlik ederken heyecan dolu anlar yaşadı. Cumhuriyet’in 100. yılının kutlandığını söyleyen Kaya, çok mutlu olduğunu belirtti.

Ailesiyle birlikte konseri izlemeye gelen Azra Esen Koçak, konserin çok güzel olduğunu ve iyi ki geldiğini söyledi.

Koroda yer alan gönüllü vatandaşlardan Sevbil Sivri Sofyalı, böyle anlamlı bir gecede yer almanın çok gurur ve mutluluk verici olduğunu söyledi. 100 yılda bir gelecek şansı yaşamanın mutluluğunu duyduğunu aktaran Sofyalı, çocukluk yıllarında anneannesi ve dedesinin masal gibi anlattığı hatıraların gözünde canlandığını ifade etti.

Sevbil Sivri Sofyalı’nın kızı Aydan Sofyalı, 100. yıla tanıklık etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Atatürk’ün izinde ve ışığında Türk Milleti’nin her zaman daha ileriye gideceğini düşündüğünü belirten Sofyalı, Atatürk’e olan borcun hiçbir zaman ödenemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi.

Konserin çok uzun süren çalışmalar sonucu yapıldığını dile getiren Sofyalı, bu şerefli günde emeklerini sunmanın kendilerine sunulan bir imkan ve şans olduğunu aktardı.

Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen izleyicilerden Seher Arıcı, Atatürk’ün emanet ettiği bu egemenliğin hiçbir zaman kaybedilmemesi gerektiğine inandığını belirtti.