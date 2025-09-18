Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Meriç Yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan araçta 9 Afgan (1 kadın, 1 çocuk), 2 Pakistan ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüsü N.T. (31), Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sonrası adliyeye sevk edilen N.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.