Edirne'de 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan zanlı JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne'de 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’nin Havsa ilçesinde 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan zanlı JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) dedektifleri tarafından Havsa ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik araştırma yapıldı. Yapılan takip sonucu işlemiş olduğu suçlardan dolayı 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 zanlı yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman