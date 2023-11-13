Edirne'de 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak tutuklandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde yurtdışına kaçmaya çalışan zehir tacirliği suçundan araması olduğu belirlenen ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakaladı.

Edirne'de 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak tutuklandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’nin Meriç ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde yurtdışına kaçmaya çalışan zehir tacirliği suçundan araması olduğu belirlenen ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakaladı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Meriç ilçesinde yapılan çalışmalarda yurt dışına kaçamaya çalıştığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakaladı. Şüphelinin yapılan kimlik tespitinde, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.