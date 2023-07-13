Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı

Trakya Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde programlar düzenlendi ve şehitlere dua edildi.

Trakya Üniversitesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve senato üyeleri, 15 Temmuz Şehitler Yolu’ndan Şehit Ömer Halisdemir Hatıra Çeşmesi’ne kadar yürüyerek şehitler için dua etti.

Trakya Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, yaptığı konuşmada 15 Temmuz’un Türk milleti için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Tabakoğlu, "5 Temmuz Türkiye için önemli bir dönüm noktasıydı. Bu büyük milletin yürüyüşüne kurulmak istenen büyük bir darbe gerçekleştirilmek istendi. Belki bayrağımız, milletimiz, vatanımız tehlikeye gireceği bilinmez bir sürece doğru sürüklenmek istendik. Kökü dışarıda bir istihbarat çalışmasının eseri olan bir düşman eliyle organize edilmiş bu büyük kalkışmaya, büyük Türk milleti engel oldu. Cumhurbaşkanımızın büyük cesaretiyle milletimizi davet ederek bu büyük aziz ve necip millet de çıplak elle silahları durdurdu, tankları durdurdu. Bu hayatsız gidişe bir son verdi ve bu sayede yine bayrağımızın altında bu aziz millet güzel topraklarda yürüyüşüne devam edebiliyor ama 251 şehidimiz oldu" dedi.

“Bu şehitlerimizi anıyoruz ve onları güzel dualarla yad ediyoruz”

Rektör Tabakoğlu, 251 şehidi hatırlamak için 2 kampüsümüzü bir araya getiren yolun ismini 15 Temmuz Şehitler Yolu olarak adlandırdıklarını söyledi. Rektör Tabakoğlu, "Şehitlerimiz için yaptığımız bu 15 Temmuz Şehitler Yolu’nda her bir şehidimiz için bir ıhlamur ağacımız var. Burada onlar yavaş yavaş güzel güzel büyüyorlar ve böyle üzerini tamamen kapatacak. Bu şehitlerin piri olan Şehit Ömer Halisdemir, onun adına da bu yolda güzel bir çeşme yaptık. Her sene olduğumuz gibi 7 yıldır 15 Temmuz gününde biz buraya senato üyelerimizle geliyoruz. Bu şehitlerimizi anıyoruz ve onları güzel dualarla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.