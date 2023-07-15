Edirne'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 7'nci yılı dolayısıyla Edirne'de şehitler için mevlit okutuldu.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 7’nci yılı dolayısıyla Edirne’de şehitler için mevlit okutuldu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Edirne’de kahraman şehitlerini anma programı yapıldı. Demokrasi kahramanları için Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edildi.
Tarihi Üç Şerefeli Camii’nde, Edirne Valiliği tarafından 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen 251 vatandaş için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.
Cemaate mevlit lokum ikram edildi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında, şehitler için tarihi Ulu Camii’de cuma namazı öncesi mevlit programı düzenlendi. Programa; Vali Vekili Sıtkı Zehin, İl Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Trakya Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve valilik personeli ile vatandaşlar katıldı.