Edirne'de 15 Temmuz'un 9. yılında şehitler anıldı

Edirne’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yıl dönümü, Edirne’de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Programda, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için dualar edildi, kahramanlık marşları ve türküler söylendi. Edirne Valiliği tarafından düzenlenen anma programına, Edirne Valisi Yunus Sezer, il protokolü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve şehitler için dualar edildi.

15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu’nun bitiş noktasında ise sporcular, taşıdıkları Türk bayrağını Edirne Valisi Yunus Sezer’e teslim etti. Vali Sezer, gururla öptüğü ay-yıldızlı bayrağı teslim alarak sporcuları tebrik etti.

Etkinlikler, kent meydanında düzenlenen programla devam etti. Vatandaşlar kahramanlık marşları ve türküleriyle meydanda yer alırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. 15 Temmuz’un unutulmaması ve unutturulmaması için gerçekleştirilen program gece boyunca sürdü.