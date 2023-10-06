Edirne'de 1,5 ton tava ciğerin dağıtılacağı festival başladı

Edirne’de 1,5 ton tava ciğerin dağıtılacağı, en çok ciğer yeme ve tava ciğerin can yoldaşı acı biberi yeme yarışmalarının yapılacağı Edirne’nin en lezzetli festivali başladı.

11. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, çelenk sunma töreniyle başladı. Ardından bando ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde konserler verdi. Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklerle sürecek olan 11. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali çerçevesinde, ulusal ve uluslararası bando ekipleri kentin dört bir yanında konserler verecek.

Festivalde 8 Ekim Pazar günü saat 17.00’de “Aşk acısı ne ki sen hiç Karaağaç Biberi yedin mi?” temasıyla her yıl düzenlenen gözlerden yaş akıtan acı biber yarışması, bu yıl da en iddialı yarışmacılarını ağırlayacak. Edirne Tava Ciğeri’nin olmazsa olması Karaağaç Acı Biberi’ni en çok yiyen yarışmacıya ve en çok ciğer yiyen yarışmacıya 5 litre ayçiçek yağı ve 5 porsiyon ciğer ikram edilecek. 1,5 ton tava ciğerin dağıtılmasının ardından festival sona erecek.