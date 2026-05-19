Edirne'de 19 Mayıs coşkusu: Bayrağını alan kutlama alanına koştu

Edirne’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bando eşliğinde kortej yürüyüşü ve çelenk töreni düzenlendi.

Edirne’deki kutlamalar kortej yürüyüşüyle başladı. Valilik önünden başlayan kortej daha sonra Atatürk heykeli önündeki tören alanına geçti. 7’den 70’e bayrağını eline alan kutlamaların yapılacağı alanlara koştu. Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Müdürü Selim Ak, 19 Mayıs’ın; yalnızca bir tarih değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlığa olan inancının ve geleceğe duyduğu umudun simgesi olduğunu söyledi.

Kutlamalar, Saraçlar Caddesi’nde hazırlanan stantların gezilmesiyle devam etti.