Edirne'de 19 Mayıs coşkusu

Tüm yurtta olduğu gibi Edirne’de de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Edirne’de 7’den 70’e bayrağını alan herkes, sabahın erken saatlerinden itibaren kutlamaların yapıldığı alanlara koştu. Kentteki 25 Kasım Stadyumu önünde bir araya gelen kalabalık, bando eşliğinde Atatürk heykeline kadar yürüdü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, 19 Mayıs’ın milletin bağımsızlık mücadelesinin ve direniş ruhunun başlangıç tarihi olduğunu söyledi. Gençlere vatan ve bayrak sevgisine sahip çıkma çağrısında bulunan Ak, "Bu kutsal değerleri yaşatarak gelecek nesillere aktarmanızı bekliyoruz. Milli değerlere bağlı, evrensel değerlerle barışık ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız ve benimsemeniz, geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Evrensel değer olarak kabul gören demokrasiyi, insan haklarını, farklı düşüncelere, farklı kültürlere saygıyı, demokratik değerlere bağlılığı ve hukukun üstünlüğünü özümsemelisiniz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından tören fotoğraf çekimi ile sona erdi.