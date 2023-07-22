Edirne'de 2 bin dönüm ayçiçek tarlası yandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 bin dönüm ayçiçeği tarlası yandı.

Edirne'de 2 bin dönüm ayçiçek tarlası yandı
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 bin dönüm ayçiçeği tarlası yandı.

Uzunköprü ilçesi Hamidiye köyü yakınlarındaki ayçiçeği tarlasında saat 17:00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen orman itfaiye ekipleri ve helikopterlerle yangına müdahale edildi. Yangında 2 bin dönümlük ayçiçeği tarlası kül olurken, yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın devam ederken, ekiplerin de kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.