Edirne'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı yakalandı

Edirne’de yaşanan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken, kavga anına ait görüntüler ortaya çıktı.

1. Murat Mahallesi 28. Sokak’taki bir kafede oturan kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyümüş ve silahlı kavgaya dönüşmüştü. H.Ç. ve A.K’nin arkasından gelen M.A, tabancayla ateş ederek şahısları vurmuştu. Yaralanan H.Ç. ve A.K. olay yerine gelen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, M.A. olayın ardından kaçmıştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, ateş eden M.A. ile şüphelinin gizlenmesine yardımcı olduğu belirlenen C.H’yi Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde yakaladı. Çevredeki kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen kavganın görüntüleri de ortaya çıktı.

Silahlı kavgada yaralanan şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedavilerinin tamamlandığı öğrenildi.