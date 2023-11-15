Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne Koca Sinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Z.E.Y. idaresindeki 39 ACJ 086 plakalı otomobil ile H.Ö. yönetimindeki 59 AE 660 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif şekilde yaralanan otomobilde bulunan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.