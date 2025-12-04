Edirne'de 20 kaçak göçmen sınırda yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan 20 kaçak göçmen, sınır birlikleri tarafından yakalandı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ve Gemici köyleri çevresinde devriye görevi yürüten güvenlik güçleri, farklı noktalardan sınır hattına ilerleyen yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmenleri tespit etti. Cezayir, Tunus, Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 20 kaçak göçmen ekiplerce kısa sürede kontrol altına alındı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.