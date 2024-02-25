Edirne'de 228 göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde 228 göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Edirne'de 228 göçmen ve 4 organizatör yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Edirne’de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde 228 göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir haftada yapılan hava destekli çalışmalarda 228 göçmen ve 4 göçmen organizatörü yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 organizatör ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan araca da el konuldu.

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