Edirne'de 261 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 261 kaçak göçmen ve 8 göçmen kaçakçısı yakalandı, 8 araç ele geçirildi.
Edirne’de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 261 kaçak göçmen ve 8 göçmen kaçakçısı yakalandı, 8 araç ele geçirildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli devam eden faaliyetler neticesinde son 1 hafta içerisinde 8 organizatör ve 261 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Şüpheli 8 organizatör işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, göçmen kaçakçılığında kullanılan 8 araç ise cumhuriyet savcısının talimatıyla otoparka teslim edildi.