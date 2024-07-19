Edirne'de 266 kilo uyuşturucu yakalandı

Edirne'de şüphe üzerine bir tırda yapılan aramada 266 kilo 489 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'de 266 kilo uyuşturucu yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de şüphe üzerine bir tırda yapılan aramada 266 kilo 489 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda bir tırda yapılan aramada 266 kilo 489 gram skunk maddesi ele geçirildi.

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Yakalanarak gözaltına alınana şüpheli S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.