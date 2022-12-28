Edirne'de 268 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 268 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu sattığı belirlenen C.E. ve N.Y. isimli şahısları takibe aldı. Alınan arama kararı doğrultusunda iki şahsın Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan evlerine baskın yapan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 268 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 700 TL ele geçirildi. Yakalanan C.E. ve N.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.