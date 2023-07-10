Edirne'de 3. Uluslararası Osmanlı İzleri sempozyumu düzenlenecek

Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMER) tarafından, 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde ’3. Uluslararası Osmanlı İzleri’ sempozyumu düzenlenecek.

Trakya Üniversitesi OSMER tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun izlerini ortaya çıkarmak, geçmişi bugüne taşımak, bugünü geleceğe aktarmak ve bu alanda çalışan farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirmek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Osmanlı İzleri sempozyumu için bildiri özeti gönderimi 31 Temmuz’da sona erecek.

Trakya Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, "Sempozyuma katılım sağlamak isteyen araştırmacıların özetlerini [email protected] adresine e-posta ile göndermeleri gerekiyor. Uluslararası statüye sahip ve doçentlik kriterlerini karşılayan sempozyuma yüz yüze ve çevrim içi olarak katılım sağlanabilecek. 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek sempozyum hakkında detaylı bilgiye https://osmanliizleri.trakya.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz" denildi.