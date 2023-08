Edirne'de 30 Ağustos töreninde askeri birlikler hayran bıraktı

Edirne’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü kutlamalarında Mehmetçiğin geçit töreni ilgiyle izlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Edirne’de de coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın Atatürk heykeline çelenk sunması ile başladı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk heykeli önündeki törenin ardından Vali Sezer makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra kutlamaların yapıldığı Atatürk Bulvarı’na geçildi. Vali Sezer, Tuğgeneral Acar ve Başkan Gürkan vatandaşların bayramını kutladı. Tankçı Yüzbaşı Ali Kemal Ateş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Türk milletinin 30 Ağustos’ta eşine tarihte az rastlanan bir zafer kazandığına dikkat çeken Yüzbaşı Ateş, ulusça 30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük zaferin

101’ıncı yılını kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhasının tek tek düşünüldüğünü, hazırlandığını ve yönetildiğini belirten Yüzbaşı Ateş, "Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin günümüze yansıyan çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur. Bu zaferle Türk ulusu son neferine kadar yok edilmedikçe Türk’ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil milletiyle topyekûn savaştığı ispatlanmıştır. Bugün dünyanın sayılı güçlerinden olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman her yerde ve her şartta verilecek görevi ifaya hazırdır" dedi.

Tankçı Yüzbaşı Ali Kemal Ateş’in konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Tören alanında hazır bulunan askeri birlikler ve araçların geçişleri ise nefes kesti. Geçit törenini ilgiyle izleyen vatandaşlar bu anları cep telefonları ile kaydederken, 7’den 70’e herkes birlikleri ayakta selamlayarak alkışladı.