Edirne'de 370 bin liralık kaçak otomobil parçaları ele geçirildi

Edirne’de yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenen 370 bin lira değerinde kaçak otomobil parçaları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Romanya’dan Türkiye’ye gelen İ.T. idaresindeki otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı. Daha sonra jandarma uygulama noktasında yol emniyet ve kontrol faaliyeti çerçevesinde otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 370 bin lira olan 11 lüks araç direksiyonu, 3 orta konsol lojistiği, 3 multimedya ekranı ve 3 multimedya yuvası ele geçirildi. İ.T. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.