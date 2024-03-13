Edirne'de 38 zararlı internet sitesi erişime engellendi
Edirne'de 38 yasa dışı internet sitesi erişime engellenerek kapatıldı.
Edirne’de 38 yasa dışı internet sitesi erişime engellenerek kapatıldı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, fuhşa aracılık etme, oltalama (phishing) ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli 38 internet sitesine erişim engellendi.