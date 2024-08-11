Edirne'de 4 köyü etkileyen yangında alevler göğe yükseldi

Edirne’de tarım arazileri, ormanlık alan ve meraların alevlere teslim olduğu yangın 4 köyü etkiledi. Alevlerin göğe yükseldiği yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Edirne’nin Orhaniye köyünde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormana, tarım arazilerine ve meralara sıçrayan alevler, 4 köyün sınırında etkili oldu. Orhaniye köyünde başlayan yangın, Karakasım, Elçili ve Azatlı köylerinin sınırlarında da etkili oldu. Alevlerin göğe yükseldiği yangında çok sayıda tarım arazisi, orman ve meralık alanlar zarar gördü. Köy halkı traktörlere bağladıkları pulluklarla tarlalarda şerit yol açıp alevlerin yayılmasını önledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında köy merkezlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, yaklaşık 10 bin dönüm alanın zarar gördüğü öngörülüyor.