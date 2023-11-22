Edirne'de 41 internet sitesi erişime kapatıldı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele faaliyetleri çerçevesinde 41 internet sitesinin erişimi engellenerek kapatıldı.

Edirne'de 41 internet sitesi erişime kapatıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’de jandarma ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele faaliyetleri çerçevesinde 41 internet sitesinin erişimi engellenerek kapatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesini önlemek amacıyla; yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, fuhşa aracılık etme, oltalama (phishing), sağlık için tehlikeli madde temini içerikli 41 internet sitesinin erişime engellenerek kapatılması sağlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman