Edirne'de 438 yıllık '1001 Hatim Duası' geleneği

Edirne’de asırlardır devam eden “1001 Hatim Duası” geleneği bu yılda vatandaşların yoğun katılımıyla Dar’ül Hadis Camisi’nde Üç Ayların ilk Cuma günü de dualar ve ikramlarla sürdürüldü.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan 2. Murad Han’ın emriyle 438 yıl önce başlatılan gelenek bu yılda Üç Ayların ilk cumasıyla Edirne’de tarihi Dar’ül Hadis Camisi’ne gelen yaşlısından gencine, kadınından çocuğuna kadar "1001 Hatim Duası" icra edildi.

Edirne’nin ilçelerinden, İstanbul’dan ve çevre illerden gelen vatandaşlar yüzlerce yıllık geleneği sürdürerek, binlerce hatmin duası okundu. Bazı vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri ikramlıkları camiye gelenlere dağıttı.

Edirne’deki Dar’ül Hadis Camisi İmamı Doğa Erkol, “Asırlık ’1001 Hatim Duası’ geleneğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geleneğin II. Murat Han tarafından başlatıldı. Peygamber Efendimiz II. Murat Han’ın rüyasına giriyor ve burada bir medrese yapmasını söylüyor. II. Murat Han da bunu bir emir telakki ederek hemen bir hadis medresesi inşa ettiriyor. Peygamber Efendimizin ruhu için burada 1001 Hatim geleneği başlatılıyor. İlk olarak 10 hafızla başlatılıyor ve üç ayların ilk cumasında cemaatin katılımıyla kurbanlarla, şerbetlerle ve lokumlar kutlamışlardır. Bizler de bu geleneği sürdürerek 438’incisini coşkuyla ve sevinçle kutlayacağız inşallah” dedi.