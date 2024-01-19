Edirne'de 56 bin 645 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Edirne’de 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem tatili dolayısıyla düzenlenen karne törenlerine katılan Vali Yunus Sezer, öğrencilere ilk Türk astronot ünvanını alan Alper Gezeravcı’yı örnek gösterip uzaya ilk astronotumuzu gönderdiğimizi belirterek, "Çok gurur duydum. Sizler bunun kat ve kat daha fazlasını yapacaksınız. Çok güzel bir birikimle geliyorsunuz" dedi.

Edirne il genelinde 292 okulda öğrenim gören 56 bin 645 öğrenci karne heyecanı yaşayarak yarıyıl tatiline girdi. Edirne’de Vali Fahri Yücel İlkokulu ve Selimiye İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Yunus Sezer, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Vali Sezer, Vali Fahri Yücel İlkokulu öğrencileri tarafından karşılanarak çiçek takdim edildi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Sezer de onlara hediye verdi.

Ardından sınıfları gezen Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı birinci sınıf öğrencilerine karnelerini takdim etti.

Öğrencilerin mutluluğunu paylaştıklarını söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, kaymakamlığı döneminde görevde olan rahmetli Vali Fahri Yücel’in isminin yaşatıldığı okulda öğrencilerle birlikte karne sevincini paylaştıklarını belirtti.

Edirne’de 292 tane okul olduğunu ve bu okullarda eğitim alan 56 bin 645 öğrenci bulunduğunu belirten Vali Sezer, "Bu öğrencilerimiz bugün karnelerini aldılar. Önlerinde 2 hafta var. 2 hafta boyunca hem dinlenecekler hem de bol bol kitap okuyarak aktivitelerde bulunacaklar. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Vali Sezer buradaki açıklamasının ardından Selimiye İmam Hatip Ortaokuluna geçerek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler tarafından kısa bir müzik şöleni gerçekleştirildi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Sezer, öğrencileri tebrik etti.

"Sizler, ülkemizi milletimizi çok güzel yerlere getireceksiniz"

Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Vali Sezer, "Sizler, Ülkemizi milletimizi çok güzel yerlere getireceksiniz. Uzaya ilk astronot gönderdik. Çok gurur duydum. Her yıl ayrı ayrı gurur duyacağımız ülkemiz adına özlemini duyduğumuz projelerin gerçekleştiğini görüyoruz. Sizler bunun kat ve kat daha fazlasını yapacaksınız. Çok güzel bir birikimle geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.