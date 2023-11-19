Edirne'de 8 kilo kubar esrar ele geçirildi

Edirne'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Edirne'de 8 kilo kubar esrar ele geçirildi
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sina pırlanta
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Edirne’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Karaağaç Mahallesi’nde 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada bahçede 10 paket halinde 8 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman