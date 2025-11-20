Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kaçak yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kaçak yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Saçlımüsellim Hudut Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Uzunköprü’ye bağlı Saçlımüsellim köyünde düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 1’i Suriye, 8’i Fas uyruklu olmak üzere toplam 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.