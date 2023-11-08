Edirne'de 9 yıl 5 ay cezası olan hükümlü yurt dışına kaçarken yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan bir şüphelinin 9 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Edirne'de 9 yıl 5 ay cezası olan hükümlü yurt dışına kaçarken yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan bir şüphelinin 9 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 1 şahsı yakaladı. Şüphelinin yapılan kimlik tespiti araştırmasında 9 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman