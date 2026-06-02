Edirne'de abartı egzozlu motosiklete 27 bin 629 TL ceza

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yapılan denetimlerde abartı egzoz kullandığı ve sürücü belgesini sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden motosiklet kullandığı belirlenen sürücüye toplam 27 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Uzunköprü Büyükşehsuvar Mahallesi Alay Kavşağı’nda meydana geldi. Devriye görevini sürdüren Yunus Timleri, yüksek ses çıkardığı tespit edilen bir motosikleti durdurarak kontrol etti.

İki ayrı ihlal tespit edildi

Yapılan kontrollerde sürücü B.D.’nin ehliyet almaya hak kazandığı ancak sürücü belgesini henüz sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmediği belirlendi. Ayrıca motosikletin egzoz sisteminde mevzuata aykırı değişiklik yapıldığı da tespit edildi.

Motosiklet yediemine çekildi

Trafik ekipleri tarafından yapılan işlemler sonucunda sürücüye abartı egzoz kullanmak ve sürücü belgesini sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden araç kullanmak suçlarından toplam 27 bin 629 TL idari para cezası kesildi. Motosiklet ise çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekilerek trafikten men edildi.

Yetkililer, vatandaşların huzurunu bozan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi