Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

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  • 29.03.2022 11:43
  • Güncelleme: 29.03.2022 12:40
Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İddialara göre, Uzunköprü’nün Elmalı Köyünde yaşayan bir aileden haber alamayan yakınları eve gittiğinde vahşetle karşılaştı. Anne, baba, çocuk ve dedenin silahla vurulmuş olduğunu gören komşular durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

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