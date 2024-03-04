Edirne'de alkolü sürücü yaptığı kazada yaralandı
Edirne'de alkolü otomobil sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybettiği kazada yaralandı.
Edirne’de alkolü otomobil sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybettiği kazada yaralandı.
Kaza, Edirne Kırklareli bağlantı yolu Şükrüpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.R. idaresindeki 22 AR 354 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek tarlalık alana girdi.
Kazada otomobil sürücü A.R. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.