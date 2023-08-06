Edirne'de anız yangını söndürüldü
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yeni çevre yolu mevkiindeki bir tarlada anız yangını çıktı. Kısa sürede yangın, tarladaki saman balyalarına sardı. Şiddetli rüzgar sebebiyle büyüyen yangın kısa sürede şehir merkezi dışında bulunan Katı Atık Depolama Tesisine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.