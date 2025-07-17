Edirne'de anız yangını yerleşim bölgesine metreler kala söndürüldü

Edirne’de otluk alanda çıkan yangın, yerleşim alanlarına metreler kala söndürüldü. Onlarca dekar anız ve ağaçlık alanın küle döndüğü yangında vatandaşlar panik yaşadı.

Edirne’nin Kurtuluş Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede kontrolden çıktı. Rüzgârla birlikte büyüyen alevler, hem mahalleliyi hem sürücüleri tedirgin etti. Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü. Polis ekipleri, yangını izlemek için yol kenarında duran sürücüleri ise megafonla uyararak trafiği açmaya çalıştı. Ekipler alevlerin binalara ulaşmaması için adeta zamanla yarıştı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında onlarca dekar anız ve ağaçlık alan küle döndü. Yangında bir ayçiçeği tarlası da zarar gördü.

Yangının birkaç farklı noktada eş zamanlı olarak başlaması dikkat çekerken, yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.