Edirne'de araçlar didik didik arandı

Edirne’de genel asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Saat 21.00 itibarıyla başlayan denetimler de araçların tüm nokraları didik didik arandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, özel harekât, trafik ve asayiş şubesi ekiplerinin sağlık yolu üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Edirne merkezden yunus timleri ve çevik kuvvet personelinin desteğiyle suç unsurlarının ele geçirilmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen geniş katılımlı uygulamada, pek çok noktada uygulama ve arama gerçekleştirildi.

Edirne merkezde bulunan Sağlık yolundaki 4 kavşak ve birçok noktada eş zamanlı yapılan denetim sırasında durdurulan araçlar ekipler tarafından detaylı şekilde arandı. Uygulamada sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı. Denetimlerde, kurallara uymayan araç sürücülerine ise cezai işlem uygulandı.

Edirne’de polisin gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulamasına katılan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ekiplerin başında bulundu. Öte yandan, denetimlerin halkın huzur ve güven ortamının sağlanması için sık sık yapılacağını vurguladı