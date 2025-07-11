Edirne'de aranan 2 kişi sınırda yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan 2 kişiyi sınırda yakaladı. Şahısların yurtdışına kaçmaya çalıştıkları belirlendi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında önemli bir operasyona imza atıldı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen devriye faaliyeti sırasında, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 2 kişi sınır hattında yakalandı. Şüphelilerden birinin "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 30 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, diğerinin ise "kasten öldürme" suçundan arandığı tespit edildi. Şahısların yasadışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalıştıkları belirlendi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi adına çalışmaların aralıksız süreceğini ve bu süreçte halkın desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.