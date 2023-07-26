Edirne'de arazi yangını: Huzurevindeki yaşlılar tahliye edildi

Edirne’de çıkan anız yangını büyüyerek yüzlerce dönüm araziyi etkisi altına aldı. Alevlerin

huzur evinin bahçesine ilerlemesi nedeniyle huzurevinde kalan yaşlılar güvenli bölgeye alındı. Yangın ekiplerin saatler süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yüzlerce metre ilerledi. Alevler, ilçeye bağlı Demirtaş Mahallesi’ne kadar ilerledi. Burada bulunan huzur evinin bahçesine kadar ilerleyen alevler sebebiyle huzurevinde kalan yaşlılar yangın tehlikesine karşı tahliye edildi.

Malkoç köyünde de çıkan tarladaki yangında ise saman balyaları küle döndü. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangında 750 dönüm arazi küle dönerken, ekiplerin saatler süren çabasının ardından kontrol altına alındı.

Ayrıca huzurevinin bahçesinde bulunan kümes hayvanları ve 7 kovan arı telef oldu. Yangına Uzunköprü itfaiyesinden 4 araç, Edirne itfaiyesinden 3 araç, Keşan itfaiyesinden 2 araç, Havsa, Kırcasalih, Küplü ve Kırklareli itfaiyesinden ise 1’er araç müdahale etti. Öte yandan yangında 5 kepçe, 3 bekoloder, 9 tanker ve orman işletme müdürlüğüne ait araçlar görev aldı.