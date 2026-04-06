Edirne'de asayiş ve trafik uygulaması

Edirne'de polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında kurdukları uygulama noktalarında şüpheli araçları durdurarak denetim yaptı. Uygulama kapsamında sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapılırken, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da gerçekleştirildi. Araçların ruhsat ve evraklarının incelendiği denetimlerde, trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı. Yakalanması bulunan bir araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Özellikle kentin yoğun noktalarında yapılan uygulamaların, kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Emniyet yetkilileri, denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceğini ifade etti.

