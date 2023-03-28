Edirne'de askeri bölgede yakalanan Yunan polis ve sevgilisinden 'navigasyon' savunması

Edirne’de, Yunanistan’a sınır askeri yasak bölgede yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılan Yunan polis ve kız arkadaşının yargılanması devam ediyor. Sanıklar, navigasyonun yönlendirmesiyle askeri yasak bölgeye girdiklerini ifade etti.

6 Aralık 2021 Pazartesi günü, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Doyran Köyü yakınlarında Türkiye-Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgesinde Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde görev yapan trafik polisi Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılan Manolis ve Aohna’nın Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın 5’inci celsesine sanıklar katılmazken, Yunanistan Edirne Başkonsolosluğundan 2 görevli gözlemci mahkemeyi takip etti.

"Askeri yasak bölgeye girme" suçundan 2 ila 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanıkların, Yunanistan mahkemesine verdikleri ifadeleri, Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu. Sanıkların, askeri yasak bölgeye navigasyonun yönlendirmesiyle bilmeyerek girdikleri yönünde ifade verdikleri belirtildi. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.