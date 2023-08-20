Edirne'de ATM'de bulduğu 18 bin 685 TL'yi polise teslim etti

Edirne’ye hasta ziyaretine giden aile ATM’nin haznesinde bulduğu 18 bin 685 Türk lirasını polise teslim etti.

Edirne şehir merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ATM’ye ailesiyle birlikte giden Gökmen Aktaş, 18 bin 685 Türk Lirası buldu.

Etrafa bakındıktan sonra sahibine parayı ulaştıramayan Aktaş, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak buluntu eşya ihbarı yaptı. 18 bin 685 TL’yi teslim eden Aktaş’a polisler, duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Daha sonra birbirlerine sarılarak çocuklarına örnek olan baba ve anne büyük bir vicdan rahatlığıyla bölgeden ayrıldı.

Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek parayı düşüren kişinin bulunması için çalışma başlattı.

ATM haznesinde paraları gören duyarlı vatandaş Gökmen Aktaş, “ATM’ye geldiğim de para haznesinin açıldığını gördüm. Daha sonra polise ihbarda bulundum. Yaklaşık 18 bin lira miktarında bir paraydı. İki çocuğum var haram lokma boğazında geçsin istemem. Sahibinin ihtiyacı vardır malum şartlar zor” dedi.

Annesi hastanede ameliyat olduğu için Lüleburgaz’dan Edirne’ye geldiklerinin ifade eden Gülşah Aktaş, eşiyle birlikte paraları bulduğunu belirterek, “Paranın sahibine ulaşması için polislere teslim ettik. Ben parayı sahibine teslim etmek isterdim ama polise teslim etmemizi söyledi eşim. İnşallah sahibi bulunur” diye konuştu.

Çocuklardan Hasan Aşkın Aktaş da, ATM’ye para çekmeye geldiklerini ve para bulduklarını söyledi.

Ailenin küçük çocuklarından Mustafa Deniz Aktaş, parayı sahibine teslim edecekleri için mutlu olduğunu ifade etti.